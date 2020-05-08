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Проект поправок в закон "О полиции" будет внесен в Госдуму

В правительстве отметили, что принятие поправок позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении задач по защите прав и законных интересов граждан, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект поправок в закон "О полиции", направленный на повышение эффективности деятельности правоохранителей. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу по итогам прошедшего 7 мая заседания правительства.

Согласно решению кабмина, документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

"Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав", - говорится в материалах кабмина. В правительстве отметили, что принятие этих поправок "позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении возложенных на нее задач по защите прав и законных интересов граждан, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, противодействию иным правонарушениям".

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