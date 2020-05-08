МАК продолжит заниматься расследованием авиакатастроф

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет продолжит заниматься расследованием авиакатастроф. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства "Об утверждении правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ" сообщила, что Росавиация займется расследованием авиапроисшествий. На данный момент эта функция закреплена за МАКом, планируется, что в будущем его сменит Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

"Концептуальных изменений проект постановления не предусматривает. Правила приводятся в соответствие с приложением 13к Конвенции о международной гражданской авиации. Согласно проекту правил, расследование авиапроисшествий и серьезных инцидентов с воздушными судами на территории России организует и проводит уполномоченный на это орган с участием Росавиации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций", - пояснили в пресс-службе Минтранса.

"Законопроект о ратификации соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов внесен в правительство РФ", - добавили в министерстве.

Документ о создании МБРА планировалось ратифицировать до конца года, сообщал ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В середине октября 2018 г. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий (МБРА). В ноябре РФ и Армения подписали соглашение о создании МБРА.