Российские дипломаты возложили цветы в честь Дня Победы в Вене

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты в пятницу возложили венок и цветы к памятнику советским воинам-освободителям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемония состоялась на площади Шварценбергплац в Вене.

"Главы российских диппредставительств в Австрии возложили венок к центральному памятнику советскому воину-освободителю в Вене. Церемония с учетом действующих ограничений в пошаговом режиме в течение дня продолжится послами стран СНГ и представителями российских загранучреждений в Австрии. Возложение венков и цветов проходит также к мемориальным знакам и могилам красноармейцев на Центральном кладбище Вены", - отметил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, 9 мая "вахту памяти" у памятника советским солдатам примут представители Координационного совета и организаций российских соотечественников в Австрии.

В возложении цветов также приняли участие постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, директор Российского центра науки и культуры Дмитрий Соколов.

В Австрии 8 мая традиционно проходит торжественное мероприятие "Праздник радости" по случаю окончания Второй мировой войны. Оно организовано австрийским комитетом узников концлагеря Маутхаузен в честь освобождения Европы от нацизма весной 1945 года.

Австрия в результате аншлюса в 1938 году вошла в состав нацистской Германии. Восстановление австрийской государственности началось при ее освобождении от нацистов с создания временного правительства 27 апреля 1945 года. Тогда в Австрии начался процесс денацификации, она была разделена на четыре зоны оккупации войсками государств - членов антигитлеровской коалиции. Австрия обрела окончательную независимость в 1955 году после вывода советских, британских, американских, французских войск и подписания Государственного договора о восстановлении независимой и демократической страны.