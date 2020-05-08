{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Троице-Сергиевой лавре умерли двое монахов, один из них лечился от коронавируса

Ранее сообщалось, что главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон умер от вызванных коронавирусом осложнений

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Свято-Троицкая Сергиева лавра заявила о смерти двух насельников монастыря, один из которых умер от коронавируса. Сообщения об этом появились в пятницу в Telegram-канале монастыря.

"Утром 8 мая 2020 отошел ко Господу насельник Троице-Сергиевой Лавры Иеродиакон Каллист. Батюшка преставился после продолжительного лечения от коронавирусной инфекции. Также сегодня отошел ко Господу после продолжительной болезни старейший насельник лавры архимандрит Лаврентий (Постников). Батюшке было 87 лет", - сообщили в лавре.

Ранее сообщалось, что главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков) умер от вызванных коронавирусом осложнений.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эксперты: москвичей все больше волнуют социальные и экономические последствия пандемии
Среди наиболее популярных тем: продление ограничительных мер, выход на плато и бытовые проблемы - отключение отопления, ремонт у соседей и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС