В Троице-Сергиевой лавре умерли двое монахов, один из них лечился от коронавируса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Свято-Троицкая Сергиева лавра заявила о смерти двух насельников монастыря, один из которых умер от коронавируса. Сообщения об этом появились в пятницу в Telegram-канале монастыря.

"Утром 8 мая 2020 отошел ко Господу насельник Троице-Сергиевой Лавры Иеродиакон Каллист. Батюшка преставился после продолжительного лечения от коронавирусной инфекции. Также сегодня отошел ко Господу после продолжительной болезни старейший насельник лавры архимандрит Лаврентий (Постников). Батюшке было 87 лет", - сообщили в лавре.

Ранее сообщалось, что главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков) умер от вызванных коронавирусом осложнений.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.