Правительство внесет в ГД проект поправок к закону о правовом положении иностранцев в РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и вносит его на рассмотрение в парламент. Об этом решении, принятом на заседании кабинета министров в четверг, сообщается на сайте правительства в пятницу.

"Проектом закона предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ, в порядке, определяемом правительством", - уточняется на сайте.

Специалисты отмечают, что "предлагаемый законопроектом подход направлен на защиту интересов субъектов РФ и страны в целом, позволит распределять квоту среди иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки в субъекте РФ, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РФ".