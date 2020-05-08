{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство внесет в ГД проект поправок к закону о правовом положении иностранцев в РФ

Проектом закона предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ, в порядке, определяемом правительством

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и вносит его на рассмотрение в парламент. Об этом решении, принятом на заседании кабинета министров в четверг, сообщается на сайте правительства в пятницу.

"Проектом закона предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах РФ, в порядке, определяемом правительством", - уточняется на сайте.

Специалисты отмечают, что "предлагаемый законопроектом подход направлен на защиту интересов субъектов РФ и страны в целом, позволит распределять квоту среди иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки в субъекте РФ, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РФ".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: москвичей все больше волнуют социальные и экономические последствия пандемии
Среди наиболее популярных тем: продление ограничительных мер, выход на плато и бытовые проблемы - отключение отопления, ремонт у соседей и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС