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75-летие Победы

В Сербии предложили установить памятник Василию Маргелову, освобождавшему город Панчево

Инициатива передана горкомиссии по памятникам и именованию улиц

БЕЛГРАД, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Общество сербско-русской дружбы "Славянская уния" из города Панчево выступило с инициативой установить в городе памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову (1908-1990), 75 лет назад освобождавшему город от немецкой оккупации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу председатель общества Роберт Ресанович.

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"Инициатива установить памятник командующему 49-й гвардейской дивизии Василию Филипповича Маргелову, который освободил Панчево от нацистов, была официально передана горкомиссии по памятникам и именованию улиц 7 мая. Наше общество взяло на себя обязательство финансировать изготовление монумента и предложило установить его на площади нашего города, которая носит имя Маргелова, по образцу памятников Маргелову в России", - сообщил Ресанович.

Ранее площади в Панчево, расположенном в 20 км от Белграда, было присвоено имя Василия Филипповича Маргелова. Инициативу назвать площадь в честь Маргелова в сентябре 2019 года выдвинуло общество сербско-русской дружбы "Cлaвянская уния" во главе с его председателем Робертом Ресановичем. "Мы изучали историю освобождения нашего города (от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году - прим. ТАСС ) и узнали, что его освобождала дивизия Маргелова, на тот момент генерал-майора. Мы подумали, что справедливым будет увековечить его имя. Дальнейшее изучение вопроса показало нам, насколько большим уважением пользуется этот военачальник в современной России", - рассказал ТАСС Ресанович.

Несколько лет ушло на переписку с российскими архивами. Зато теперь общество "Cлaвянская уния" с гордостью показывает своим гостям рассекреченные документы из Центрального архива Минобороны РФ в Подольске, где рукой Маргелова описывается операция по освобождению сербского города от нацистов.

Площадь им. Маргелова стала второй в мире после одноименной площади в Рязани и первой - за границами России.

"Мы много лет стремились к этому, и если бы меня спросили сейчас, чего мне хочется, то могу сказать, что только одного: познакомиться с семьей Василия Филипповича и выразить им благодарность от всего сербского народа за освобождение моих предков от фашизма", - подчеркнул Ресанович.

Освобождение Панчева

Город Панчево был освобожден 6 октября 1944 года 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова - будущего легендарного командира ВДВ.

Дивизия стремительным ударом выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат и быстро освободила весь Южный Банат, где одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчево были сосредоточены серьезные силы фашистов. "Насколько для оккупантов был важен этот город, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям германского командования, планировалось остановить Красную Армию под Белградом и Панчево. Однако этого сделать не удалось. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат Панчево был освобожден 6 октября 1944 года", - рассказал Ресанович.

"Это были самые ожесточенные бои в наших краях со времен войны с турками", - подчеркнул он, добавив, что в сражении за город погибли более 100 красноармейцев.

Силы Красной Армии входили в город с востока и сосредоточились на той самой площади, которая теперь носит имя Василия Маргелова. Интересно, что к площади ведут две большие улицы - Освобождения и Льва Толстого. В настоящее время на площади также находится обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города.

Теги
РоссияСербия75-летие Победы
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