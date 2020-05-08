Каникулы в школах Кубани начнутся в период с 15 мая по 5 июня

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Школы Краснодарского края завершат учебный год в период с 15 мая по 5 июня. Сообщение об этом появилось в пятницу на официальном сайте краевой администрации.

"Дистанционное обучение для начальных классов рекомендовано завершить 15 мая. Ученики 5-8 классов завершат образовательную программу до 22-23 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. Десятиклассники продолжат заниматься до 29-30 мая. В 9 и 11 классах дистанционное обучение продлится до 5 июня", - говорится в сообщении.

Рекомендации по завершению общеобразовательной программы для школьников уже направлено Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в муниципалитеты. Согласно данному графику удастся сохранить ученикам полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Отмечается, что по желанию родителей для учеников начальных классов продолжатся занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования и после 15 мая.

В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии зафиксированы 1732 случая, из них 100 детей. 554 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 21 пациент умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.