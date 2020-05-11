Где в Москве безопаснее выгулять собаку? А выйти из дома пенсионеру в условиях пандемии?

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они составляют интерактивные карты, анализируя различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа).
Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, насколько пенсионерам и владельцам собак комфортно и безопасно выходить на улицу в разных районах Москвы.
Где безопаснее жить пенсионерам
Исследователи решили выяснить, в каких районах пенсионеры меньше или больше рискуют заразиться коронавирусом, когда выходят в магазин, аптеку или выгулять собаку.
Интегральный индекс риска заболеть коронавирусом по районам Москвы состоит из четырех показателей:
- доля людей пенсионного возраста в районе;
- среднее количество человек, которое приходится на продуктовый магазин в радиусе 500 метров от жилого дома;
- среднее количество человек, которое приходится на одну аптеку в радиусе 500 метров от жилого дома;
- среднее количество человек, приходящееся на один лифт.
Проживание в квартире высотки в период пандемии COVID-19 сопряжено с риском заразиться вирусом через прикосновения к поверхностям в общественных местах — ручкам дверей в подъезде, кнопкам в лифтах. Чем больше людей пользуются лифтом, тем выше риск заразиться. Подробнее о районах, ранжированных по числу человек, приходящихся на один лифт, мы писали здесь. То же касается и нагрузки на ближайшие продуктовые магазины и аптеки: риск повышается, если человеку приходится долго стоять в большой очереди.
Согласно проведенным подсчетам, наименьшему риску подвержены пенсионеры в районе Косино-Ухтомский — число пожилых людей здесь минимально, а на один магазин и аптеку приходится сравнительно небольшая нагрузка. Также комфортно себя могут чувствовать пенсионеры в районах Северный, Куркино, Филевский Парк и Савеловский.
Районы-аутсайдеры — те места, где пенсионеры подвергаются самому высокому риску: Ясенево, Силино, Орехово-Борисово Северное, Тропарево и Теплый Стан. Здесь мало коммерции, а значит, больше людей ходит в один магазин и аптеку. Например, в Ясеневе — более 300 человек на торговую точку, а доля людей старшего возраста — средняя по Москве — около 30%.
Где комфортнее гулять с собакой?
В столице насчитывается более миллиона домохозяйств (семей или одиноких людей), которые держат собаку, по данным исследования Московского центра урбанистики. Не во всех районах владельцы собак обеспечены качественной инфраструктурой для домашних питомцев. Аналитики разработали индекс, который позволяет оценивать комфортность самоизоляции с собакой. Он включает следующие показатели:
- количество площадок для выгула собак в пределах района;
- количество зоомагазинов в районе;
- количество ветеринарных клиник в районе;
- площадь дворов в радиусе 150 метров от дома на человека;
- наличие зеленых зон внутри кварталов.
Наиболее комфортные районы для содержания собак, заботы о них и выгула с учетом социальной дистанции — это Текстильщики (хорошо озелененные и просторные дворы, доступная инфраструктура), Басманный и Беговой (озелененные дворы), Хорошевский (большие дворы и хватает инфраструктуры) и Перово (большие дворы).
Наименее комфортные районы — Хорошево-Мневники (слабо развита инфраструктура для собак, средние по площади дворы и мало зелени), Восточное Измайлово (из-за отсутствия инфраструктуры для собак), Замоскворечье (слабая инфраструктура для собачников и небольшие дворы), Проспект Вернадского (недостаточная инфраструктура для собачников) и Чертаново Северное (небольшие дворы и мало зеленых зон).