Где в Москве безопаснее выгулять собаку? А выйти из дома пенсионеру в условиях пандемии?

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они составляют интерактивные карты, анализируя различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа).

Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, насколько пенсионерам и владельцам собак комфортно и безопасно выходить на улицу в разных районах Москвы.

Где безопаснее жить пенсионерам

Исследователи решили выяснить, в каких районах пенсионеры меньше или больше рискуют заразиться коронавирусом, когда выходят в магазин, аптеку или выгулять собаку.

Интегральный индекс риска заболеть коронавирусом по районам Москвы состоит из четырех показателей:

доля людей пенсионного возраста в районе;

среднее количество человек, которое приходится на продуктовый магазин в радиусе 500 метров от жилого дома;

среднее количество человек, которое приходится на одну аптеку в радиусе 500 метров от жилого дома;

среднее количество человек, приходящееся на один лифт.

Проживание в квартире высотки в период пандемии COVID-19 сопряжено с риском заразиться вирусом через прикосновения к поверхностям в общественных местах — ручкам дверей в подъезде, кнопкам в лифтах. Чем больше людей пользуются лифтом, тем выше риск заразиться. Подробнее о районах, ранжированных по числу человек, приходящихся на один лифт, мы писали здесь. То же касается и нагрузки на ближайшие продуктовые магазины и аптеки: риск повышается, если человеку приходится долго стоять в большой очереди.