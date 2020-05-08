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75-летие Победы

Посол России подарил Лукашенко книгу о раритетах времен Великой Отечественной войны

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что память о военных событиях бережно хранят в обоих государствах

МИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев вручил в подарок главе белорусского государства Александру Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в шести музеях двух стран.

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В пятницу российский дипломат принял участие в церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, на которой присутствовал белорусский президент. Посол подчеркнул, что память о военных событиях бережно хранят в обоих государствах. "Я смотрел сегодня, как молодые ребята реагируют на ваши слова, на ваш оптимизм, призыв жить весело, разумно, не перегибая и без уныния. Это призыв ко всем нам сегодня", - сказал Мезенцев, слова которого приводит агентство "БелТА".

После церемонии глава российского диппредставительства подчеркнул, что для народов Белоруссии и России очень важно сохранять единство, сконцентрироваться на осмыслении событий военного времени и передать это историческое наследие молодому поколению. "Давайте уйдем от противопоставлений (форматов празднования юбилея Победы в Москве и Минске в этом году из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС), будем думать о том, что мы можем сделать, о ветеранах", - сказал Мезенцев.

Сегодняшняя церемония стала кульминацией патриотического проекта "Во славу общей Победы!". В течение года во всех регионах Белоруссии проводились акции по закладке в капсулы земли с мест воинской славы. К акции присоединились и зарубежные государства. В ниши крипты Храма установлены капсулы с землей из городов-героев: Волгограда, Керчи, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из государств, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Уникальный фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпустило издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Книга подготовлена по инициативе посольства России в Белоруссии и при поддержке постоянного комитета Союзного государства.

В Белоруссии, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в эти дни проходят массовые мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня Победы. Лукашенко принял решение не отменять и не переносить парад в Минске.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович75-летие Победы
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