В России разработаны 22 тест-системы для выявления коронавируса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 20 тест-систем были разработаны в России для выявления и диагностики нового коронавируса, несколько из них еще находятся на этапе регистрации. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

"Сегодня в России уже 22 тест-системы для исследования - отечественных, российских, не только зарегистрированных", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.