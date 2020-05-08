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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининградской области ужесточают масочный режим

С 12 мая жители региона будут обязаны носить маски не только в общественных местах, но и на улице

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области намерены ужесточить масочный режим и обязать жителей региона носить маски для защиты органов дыхания не только в магазинах или общественных местах, но и на улице с 12 мая. Граждане должны будут надевать их при выходе из дома, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Антон Алиханов.

"В качестве такого, скорее всего, гарантированного изменения - это введение масочного режима. Будем просить уже не только в продуктовых магазинах, магазинах, других общественных местах их надевать, но и выходить на улицу уже сразу с маской. Это обусловлено тем, что очень много инфицированных людей, тех, кто является носителем коронавируса, но при этом у него никаких проявлений нет", - сказал губернатор.

Как ТАСС сообщал ранее, с 29 апреля в области разрешена работа непродовольственных магазинов, находящихся в отдельных зданиях или имеющих отдельный вход, при условии соблюдения санитарных норм. При условии соблюдения мер санитарной безопасности работают продуктовые магазины, аптеки, предприятия, отнесенные к перечню отраслей, обеспечивающих устойчивость экономики и рынка труда региона, включая сельхозпредприятия, машиностроение и кораблестроение, строительную отрасль. Режим самоизоляции в Калининградской области на данный момент действует до 11 мая включительно.

"Те решения, которые мы уже приняли относительно возможности возобновления работы парикмахерских, салонов красоты, они останутся в силе. Мы ждем разъяснений, методических рекомендаций федерального Роспотребнадзора, пока они до нас не доведены", - добавил Алиханов.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 8 мая в Калининградской области подтверждено 637 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 169 человека, умерли 11 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 2 081 человек, в том числе 112 в условиях обсерватора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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