Показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

"По летальности сегодня - в России летальность 0,9%. Это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано.

"Тяжелых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% - это случаи нетяжелые, а из общего количества больше 50% сегодня - это случаи, которые текут бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% - это ОРВИ, 20% - пневмонии, и случаи, которые текут тяжело - это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные", - сказала Попова.

Она отметила, что было развернуто большое количество дополнительных коек, все они оснащены необходимым оборудованием. Также были подготовлены врачи и кадры.