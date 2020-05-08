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Пандемия коронавируса нового типа
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Показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что тяжелых случаев течения COVID-19 у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

"По летальности сегодня - в России летальность 0,9%. Это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано.

"Тяжелых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% - это случаи нетяжелые, а из общего количества больше 50% сегодня - это случаи, которые текут бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% - это ОРВИ, 20% - пневмонии, и случаи, которые текут тяжело - это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные", - сказала Попова.

Она отметила, что было развернуто большое количество дополнительных коек, все они оснащены необходимым оборудованием. Также были подготовлены врачи и кадры.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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