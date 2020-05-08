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Пандемия коронавируса нового типа

В Греции из-за коронавируса умер экс-министр здравоохранения Димитрис Кремастинос

С 26 марта он лечился в отделении интенсивной терапии

АФИНЫ, 8 мая. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения Греции, профессор кардиологии, экс-депутат парламента Димитрис Кремастинос умер в пятницу от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Греции Василис Кикилиас.

По его словам, Кремастинос, который лечился с 26 марта в отделении интенсивной терапии афинской больницы "Эвангелизмос", умер в возрасте 78 лет. Диагностированная у него коронавирусная инфекция привела к полиорганной недостаточности.

Кремастинос считается одним из реформаторов греческой национальной системы здравоохранения в период 1993-1996 годов, много сделавшим для развития кардиологии и других сфер медицинских наук. Он пользовался абсолютным доверием у основателя одной из крупнейших греческих политических партий - Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) - и бывшего премьер-министра Андреаса Папандреу (1919-1996), был его личным лечащим врачом. Кремастинос занимал пост председателя постоянного комитета по социальным вопросам парламента Греции, а в 2015 году был избран заместителем председателя главного законодательного органа страны.

Кремастинос являлся руководителем крупнейших кардиологических клиник страны (больница имени Генниматаса, Вторая кардиологическая клиника Онассиса), а также фактически с нуля создал университетскую кардиологическую клинику столичной области Аттика, где был первым директором. Он был также профессором кардиологии Афинского университета, членом Европейской академии наук и искусств.

Свои соболезнования его семье направили лидеры политических партий страны. "Мир науки и политики потерял сегодня одного из блестящих руководителей. На протяжении своей длительной карьеры Димитрис Кремастинос оставил особый отпечаток достоинства, ответственности и эффективности", - написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем Twitter в связи со смертью экс-министра.

Теги
ГрецияПандемия коронавируса нового типа
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