{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Ранее журналистка Ирина Шихман сообщила, что он запросил 88 тыс. рублей за онлайн-комментарий по ситуации с коронавирусом в стране

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью. Как заявил врач в пятницу ТАСС, он вообще не дает интервью за деньги.

Ранее журналистка Ирина Шихман сообщила, что Мясников запросил 88 тыс. рублей за онлайн-комментарий по ситуации с коронавирусом в стране. По ее информации, деньги за интервью попросил помощник доктора, на которого тот переключил журналистку.

"Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо. Не брал никаких денег <…> Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять - шесть в день. Представляете, какие деньги мимо прошли?" - прокомментировал Мясников.

По его словам, он не понимает, с каким помощником взаимодействовала Шихман и ее коллеги. Мясников добавил, что у него есть сотрудник, помогающий ему отвечать на вопросы, которые поступают на сайт, но он живет в Челябинске. "Если он что-то говорил, то он абсолютно не уполномочен", - заключил Мясников.

15 апреля главный врач Городской клинической больницы №71 в Москве и телеведущий Александр Мясников был назначен официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК). В рамках своей деятельности он занимается информированием населения о ходе развития событий по противодействию пандемии коронавируса: Мясников предоставляет официальные данные о вирусной угрозе, сообщает о работе ведущих российских эпидемиологов и ученых, разрабатывающих тесты на коронавирусную инфекцию и вакцины от нее, а также знакомит граждан с методами профилактики и лечения инфекции.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: москвичей все больше волнуют социальные и экономические последствия пандемии
Среди наиболее популярных тем: продление ограничительных мер, выход на плато и бытовые проблемы - отключение отопления, ремонт у соседей и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС