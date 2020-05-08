Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью. Как заявил врач в пятницу ТАСС, он вообще не дает интервью за деньги.

Ранее журналистка Ирина Шихман сообщила, что Мясников запросил 88 тыс. рублей за онлайн-комментарий по ситуации с коронавирусом в стране. По ее информации, деньги за интервью попросил помощник доктора, на которого тот переключил журналистку.

"Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо. Не брал никаких денег <…> Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять - шесть в день. Представляете, какие деньги мимо прошли?" - прокомментировал Мясников.

По его словам, он не понимает, с каким помощником взаимодействовала Шихман и ее коллеги. Мясников добавил, что у него есть сотрудник, помогающий ему отвечать на вопросы, которые поступают на сайт, но он живет в Челябинске. "Если он что-то говорил, то он абсолютно не уполномочен", - заключил Мясников.

15 апреля главный врач Городской клинической больницы №71 в Москве и телеведущий Александр Мясников был назначен официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК). В рамках своей деятельности он занимается информированием населения о ходе развития событий по противодействию пандемии коронавируса: Мясников предоставляет официальные данные о вирусной угрозе, сообщает о работе ведущих российских эпидемиологов и ученых, разрабатывающих тесты на коронавирусную инфекцию и вакцины от нее, а также знакомит граждан с методами профилактики и лечения инфекции.