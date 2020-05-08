Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Банк России проводит тестирование своих сотрудников на коронавирус, у около 100 человек заражение этим вирусом подтверждено.

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Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.

"Безусловно, тестируем [сотрудников на коронавирус]. У нас большая организация, и, к сожалению, случаи заболевания есть. Это около 100 человек, большинство в Москве", - сказала она.

Набиуллина добавила, что на текущий момент около 80% сотрудников центрального аппарата работают дистанционно, в регионах эта доля меньше - около 60-65%.

Ранее 8 мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что около 120 сотрудников Группы имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции, один человек скончался.