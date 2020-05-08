В Калининградской области до конца мая продлили работу детсадов в режиме дежурных групп

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Детские сады в Калининградской области до конца мая продолжат работать в режиме дежурных групп. Об этом в пятницу сообщил губернатор области Антон Алиханов.

Ранее планировалось, что детсады в регионе начнут функционировать в обычном режиме с 12 мая.

"Что касается детских садов, то мы приняли решение и сейчас будем доводить его до администраций: не возобновлять их работу в полном объеме, они будут постепенно возвращаться к работе. Пока будут работать в режиме дежурных групп, как и было ранее", - сказал губернатор.

Алиханов отметил, что такое решение принято, чтобы не рисковать жизнью детей. "Не дай Бог, там вспышка произойдет. Мы не хотели бы сегодня, тем более детьми, рисковать. Ну вот дежурные группы - они продолжат работать, может быть, чуть-чуть расширим эту практику, особенно в Калининграде, других крупных городах региона", - сказал губернатор.

Предварительно, по его словам, такой режим работы детских садов сохранится в ближайшие "две недели, это - конец мая".

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 8 мая обследовано на COVID-19 25 тыс. 274 человека, из них выявлено 637 случаев заражения, из них 169 человек выздоровели, умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 2 тыс. 81 человек, в том числе 112 в условиях обсерватора.