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75-летие Победы

На бывшем военном аэродроме под Тамбовом к 75-летию Победы разбили яблоневый сад

Идею высадить 75 яблонь предложил ветеран-летчик Александр Боднар

ТАМБОВ, 8 мая. /ТАСС/. Яблоневый сад разбили к юбилею Победы в рамках акции "Мечты победителей" на бывшем военном аэродроме под Тамбовом, где в годы войны базировался первый гвардейский авиационный полк, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-служба администрации региона.

"Сад из 75 яблонь появился в Никифоровском районе на месте, где с августа 1942-го по май 1943 года базировался первый гвардейский авиационный полк дальнего действия. Оттуда летчики отправлялись на уничтожение фашистов под Сталинградом. В их числе был тамбовский фронтовик Александр Николаевич Боднар. Высадить сад на этом месте была именно его идея", - сообщила собеседница агентства.

Акция была реализована в рамках проекта "Мечты победителей", где неравнодушные люди исполняют мечты ветеранов боевых действий Великой Ответственной войны. Сад был высажен силами волонтеров и местных жителей. По задумке фронтовика, яблони должны стать символом мая и мирной жизни, а также увековечить память о погибших в те годы летчиках. "Сегодня по видеосвязи Александру Боднару показали, как исполнилась его мечта. Также у дома ветерана провели парад с оркестром", - сообщили в пресс-службе.

Фронтовому летчику Александру Боднару 101 год, он является участником двух войн - Гражданской и Великой Отечественной. Принимал участие в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда. Воевал на Орловско-Курской дуге, на Кубани и в Крыму, участвовал в бомбардировках Хельсинки, промышленных центров Германии и Польши. Выполнял полеты по эвакуации раненых и доставке оружия, боеприпасов, медикаментов наземным войскам при наступлении в Ясско-Кишиневской операции и при форсировании Днепра. На его счету 300 боевых вылетов.

Теги
РоссияТамбовская область75-летие Победы
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