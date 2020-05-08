Попова: некоторые правила поведения сохранятся в России до создания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Определенные правила безопасности и поведения будут продолжать действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока вирус не "уйдет", сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно, и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни", - сказала Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

Попова отметила, что для того, чтобы приспособиться к жизни с вирусом, сейчас разрабатываются специальные методические рекомендации для различных отраслей с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу.