Главу Минстроя выписали из стационара после заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр строительства России Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом, выписан из стационара. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства в официальном Telegram-канале.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

1 мая стало известно, что глава Минстроя и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Якушев был госпитализирован. Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ, председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин ранее сообщал, что Якушев планирует принять участие в президиуме общественного совета министерства 12 мая в режиме видеосвязи.