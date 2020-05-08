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Пандемия коронавируса нового типа
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Главу Минстроя выписали из стационара после заражения коронавирусом

Владимир Якушев будет проходить дальнейшее лечение дома, сообщили в пресс-службе ведомства
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр строительства России Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом, выписан из стационара. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства в официальном Telegram-канале.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

1 мая стало известно, что глава Минстроя и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Якушев был госпитализирован. Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ, председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин ранее сообщал, что Якушев планирует принять участие в президиуме общественного совета министерства 12 мая в режиме видеосвязи.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияСтепашин, Сергей ВадимовичПандемия коронавируса нового типа
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