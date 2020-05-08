Власти Вологодской области приобрели линейный ускоритель для лечения онкобольных

ВОЛОГДА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области за счет средств регионального бюджета приобрели для областной больницы № 2 Череповца линейный ускоритель стоимостью 200 млн рублей. Начать лечение первых пациентов планируется уже в июне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"Ввод его [линейного ускорителя] в работу даст возможность врачам оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь до 700 онкобольным в год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, приобретенное оборудование позволит проводить лучевую терапию у пациентов с онкологическими заболеваниями с высокой избирательностью, даст возможность повысить результативность радиологического лечения и снизить вероятность лучевых осложнений. Новый ускоритель максимально безопасен для пациентов за счет точного наведения, дозирования и контроля излучения. Для установки оборудования в радиологическом корпусе больницы был проведен капитальный ремонт помещений.

По словам главного врача Вологодской областной клинической больницы № 2, профессора Андрея Пулина, это самое дорогое оборудование, которое покупалось в больницу за все время его работы.

Глава региона Олег Кувшинников сегодня посетил клинику и оценил оборудование, по его словам, ежегодно в регионе выявляются порядка 5 тыс. заболевших онкологией, поэтому выделение такого размера средств оправдано.

"Череповец становится крупным онкологическим центром. Таким современным высокоэффективным оборудованием мы закрываем потребность в оказании высокотехнологичной медицинской помощи больным", - сообщил глава региона.

Ранее аналогичный ускоритель был приобретен для Вологодского областного онкологического диспансера. Использование двух новых медицинских комплексов будет способствовать снижению смертности населения Вологодской области от онкологических заболеваний, а также повышению качества жизни онкологических больных на этапах лечения.