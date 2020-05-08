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75-летие Победы

Экипаж МКС пригласил жителей всех стран спеть песню "День Победы"

Космонавт Иван Вагнер подчеркнул, что "возможность спеть "День Победы" на своем языке еще раз подчеркивает, что Победа - одна на всех"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) предложил жителям всех стран принять участие в акции "День Победы на разных языках". Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

"К партийной акции "День Победы" на разных языках" присоединился Роскосмос. Члены экипажа МКС призвали россиян и жителей других стран стать частью самого большого в мире интернационального хора", - приводит слова Хинштейна пресс-служба единороссов в пятницу.

Как отметил космонавт Анатолий Иванишин, чьи слова приводятся в релизе, "несмотря на то, что люди из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса будут проводить праздник дома, акция "День Победы на разных языках" поможет почтить память героев". В свою очередь космонавт Иван Вагнер подчеркнул, что "возможность спеть "День Победы" на своем языке еще раз подчеркивает, что Победа - одна на всех".

В пресс-службе напомнили, что принять участие в акции "День Победы на разных языках" можно на сайтах pobeda-2020.ru или диктантпобеды.рф. Лучшие видеоролики будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф.

Теги
Россия75-летие Победы
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