В Праге члены байкерского клуба "Ночные волки" почтили память воинов-красноармейцев

ПРАГА, 8 мая. /ТАСС/. Члены международного байкерского клуба "Ночные волки" провели в пятницу в Праге церемонию почтения памяти воинов-освободителей, погибших в боях с нацистами за освобождение города. К могилам красноармейцев на Ольшанском кладбище в условиях действующего в республике из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации пришли около 100 человек, среди которых были общественные активисты и российские соотечественники, передает корреспондент ТАСС.

"Кланяюсь воинам Красной армии. Мы хорошо знаем, что главная заслуга в достижении Победы принадлежит Советскому Союзу и его Красной армии. Те, кто пытаются переписать историю Второй мировой войны, стараются вызвать ненависть [между народами и странами]", - заявил выступивший на церемонии депутат чешского парламента Ярослав Фолдына, принимающий активное участие в деятельности чешского филиала "Ночных волоков".

Чешские байкеры выразили сожаление, что в текущем году из-за закрытия национальных границ на фоне пандемии к ним не смогли присоединиться единомышленники из России, Белоруссии, Германии, Польши, Сербии и других стран. Тем не менее им удалось в течение последних шести дней возложить цветы на сотни могил воинов-освободителей и венки к 70 памятникам красноармейцев, прежде всего в небольших городах и деревнях республики. Подавляющее большинство чехов с глубокой благодарностью, как подчеркивалось на церемонии, помнят о подвиге советских солдат, избавивших их от нацизма.

Над участниками акции почтения памяти красноармейцев развевались флаги Чехии, СССР и России. Были исполнены песни военных лет.

На Ольшанском кладбище похоронено 437 красноармейцев. В боях за свободу Чехословакии погибли более 140 тысяч воинов Красной армии.

Праздник в Чехии

В Чехии в пятницу государственный праздник - День Победы, который в республике отмечается 8 мая. Президент страны Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, члены правительства, руководители национального парламента, лидеры политических партий и общественных организаций, представители командования вооруженных сил провели индивидуальные возложения венков к подножию памятника легендарного чешского полководца Яна Жижки (1360-1424) и Могиле Неизвестного Солдата на холме Витков в центре Праги.

Наличие медицинских масок было обязательным условием участия в церемониях. Большинство торжественных мероприятий в стране между тем отменено из-за пандемии.