{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Праге члены байкерского клуба "Ночные волки" почтили память воинов-красноармейцев

К могилам красноармейцев на Ольшанском кладбище пришли около 100 человек

ПРАГА, 8 мая. /ТАСС/. Члены международного байкерского клуба "Ночные волки" провели в пятницу в Праге церемонию почтения памяти воинов-освободителей, погибших в боях с нацистами за освобождение города. К могилам красноармейцев на Ольшанском кладбище в условиях действующего в республике из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации пришли около 100 человек, среди которых были общественные активисты и российские соотечественники, передает корреспондент ТАСС.

"Кланяюсь воинам Красной армии. Мы хорошо знаем, что главная заслуга в достижении Победы принадлежит Советскому Союзу и его Красной армии. Те, кто пытаются переписать историю Второй мировой войны, стараются вызвать ненависть [между народами и странами]", - заявил выступивший на церемонии депутат чешского парламента Ярослав Фолдына, принимающий активное участие в деятельности чешского филиала "Ночных волоков".

Чешские байкеры выразили сожаление, что в текущем году из-за закрытия национальных границ на фоне пандемии к ним не смогли присоединиться единомышленники из России, Белоруссии, Германии, Польши, Сербии и других стран. Тем не менее им удалось в течение последних шести дней возложить цветы на сотни могил воинов-освободителей и венки к 70 памятникам красноармейцев, прежде всего в небольших городах и деревнях республики. Подавляющее большинство чехов с глубокой благодарностью, как подчеркивалось на церемонии, помнят о подвиге советских солдат, избавивших их от нацизма.

Над участниками акции почтения памяти красноармейцев развевались флаги Чехии, СССР и России. Были исполнены песни военных лет.

На Ольшанском кладбище похоронено 437 красноармейцев. В боях за свободу Чехословакии погибли более 140 тысяч воинов Красной армии.

Праздник в Чехии

В Чехии в пятницу государственный праздник - День Победы, который в республике отмечается 8 мая. Президент страны Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, члены правительства, руководители национального парламента, лидеры политических партий и общественных организаций, представители командования вооруженных сил провели индивидуальные возложения венков к подножию памятника легендарного чешского полководца Яна Жижки (1360-1424) и Могиле Неизвестного Солдата на холме Витков в центре Праги.

Наличие медицинских масок было обязательным условием участия в церемониях. Большинство торжественных мероприятий в стране между тем отменено из-за пандемии.

Теги
Чехия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Исследование: москвичей все больше волнуют социальные и экономические последствия пандемии
Среди наиболее популярных тем: продление ограничительных мер, выход на плато и бытовые проблемы - отключение отопления, ремонт у соседей и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС