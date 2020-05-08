{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реконструкцию Чебоксарского залива начнут с 1 июня

Изначально работы должны были начать в 2021 году

ЧЕБОКСАРЫ, 8 мая. /ТАСС/. Строители приступят к реконструкции Чебоксарского залива 1 июня. Изначально работы должны были начаться только в 2021 году, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

Проект реконструкции залива проходит в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги". Перенос сроков стал возможен благодаря договоренности властей республики и Ростуризма о перераспределении средств, предусмотренных на создание кластера, с 2021 на 2020 год.

"Это однозначно позитивный повод. Для бюджета это в том числе возможность экономии, для города и республики - возможность раньше запланированного времени получить готовый объект", - цитирует пресс-служба слова врио главы Чувашии Олега Николаева.

Чебоксарский залив - искусственный залив, созданный в устье реки Чебоксарки, который входит в число самых посещаемых мест в Чебоксарах. До заполнения залива на его месте находилась старая часть города. Инвестиционный проект "Чувашия - сердце Волги" вошел в топ-17 поддержанных на федеральном уровне региональных проектов в 2018 году.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
Реклама на ТАСС
Исследование: москвичей все больше волнуют социальные и экономические последствия пандемии
Среди наиболее популярных тем: продление ограничительных мер, выход на плато и бытовые проблемы - отключение отопления, ремонт у соседей и другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС