Реконструкцию Чебоксарского залива начнут с 1 июня

ЧЕБОКСАРЫ, 8 мая. /ТАСС/. Строители приступят к реконструкции Чебоксарского залива 1 июня. Изначально работы должны были начаться только в 2021 году, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

Проект реконструкции залива проходит в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги". Перенос сроков стал возможен благодаря договоренности властей республики и Ростуризма о перераспределении средств, предусмотренных на создание кластера, с 2021 на 2020 год.

"Это однозначно позитивный повод. Для бюджета это в том числе возможность экономии, для города и республики - возможность раньше запланированного времени получить готовый объект", - цитирует пресс-служба слова врио главы Чувашии Олега Николаева.

Чебоксарский залив - искусственный залив, созданный в устье реки Чебоксарки, который входит в число самых посещаемых мест в Чебоксарах. До заполнения залива на его месте находилась старая часть города. Инвестиционный проект "Чувашия - сердце Волги" вошел в топ-17 поддержанных на федеральном уровне региональных проектов в 2018 году.