Путин заявил, что России хотят навязать ложное чувство вины за Вторую мировую войну

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что России пытаются навязать ложное чувство вины, когда заявляют о якобы ответственности СССР за начало Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1".

"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться, чтобы ставить нас в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины", - сказал он.

Путин подчеркнул, что нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за Вторую мировую на Советский Союз. "Нет у нас и не может быть никакого чувства вины", - заявил президент. Он отметил, что "Советский Союз положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан". "Поэтому нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что россияне "должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны, дедам, бабушкам, отцам, матерям за то, что они добыли эту победу, обеспечили будущее нашей страны и наших детей".

Отвечая на просьбу ведущего прокомментировать реплику одного из ветеранов Вермахта о защите Ленинграда, Путин заявил, что жители города в годы войны "так яростно защищали" его, "потому что хотели сохраниться, выжить, хотели, чтобы страна имела будущее, развивалась, чтобы росли дети".

"Что же мы, сдали бы Петербург? - сказал с недоумением Путин. - Что бы от него осталось? Ведь в планах Гитлера, а он прямо об этом публично говорил, что этот город надо стереть с лица земли, уничтожить тотально".