Исследование: москвичей все больше волнуют социальные и экономические последствия пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Жители Москвы на прошедшей неделе - с 28 апреля по 4 мая - стали чаще обсуждать в своих блогах вопросы социальных и экономических последствий пандемии коронавируса, нежели возможность заражения им. Такие данные содержатся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

Однако возникли новые темы для обсуждения, среди которых меры поддержки и работа волонтеров. "Все больше откликов находят посты, описывающие проблемы трудоустройства в сложившейся ситуации",- добавил собеседник агентства.

"С 29 апреля по 2 мая в социальных сетях было опубликовано 2,6 млн постов о коронавирусе - существенно меньше, чем в пиковый период 28-31 марта. Мониторинг социальных сетей 3-6 мая, проводимый фондом "Общественное мнение", Медиалогией и Brand Analytics, продемонстрировал очередное снижение интереса к коронавирусу - количество постов вновь сократилось до 2,2 млн", - отметили в центре.

Он уточнил, что в период с 28 апреля по 4 мая напрямую тема коронавируса затрагивалась в публичных постах горожан лишь в контексте числа заразившихся и выхода на плато. В остальном же они обсуждали бытовые, экономические и социальные изменения после пандемии, а также нехватку средств защиты и антисептиков. Эта тенденция наблюдалась и неделей ранее, она прослеживается и в социальных сетях.

"Сохранение высоких темпов заболеваемости в Москве, приведшее к продлению режима самоизоляции, стало причиной явного роста запросов по теме в поисковых системах: на прошедшей неделе их количество в столице превысило 14 млн - это самый высокий показатель, выше мартовского на 2 млн. Впрочем, как показывает анализ соцсетей, тревожность людей относительно возможности заболеть окончательно замещается вопросами экономическими и бытовыми", - рассказал представитель Центра.

Авторы исследования регулярно проводят анализ реакции москвичей на события, связанные с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, в частности, на основе изучения их постов в соцсетях, а также в том или ином виде откликов на них.

На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. Например, район Зябликово в период с 21 по 27 апреля вышел на первое место по этому показателю, который составил 2,44. Это значит, что более 24 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на пост.

"Лидерами этой недели стали районы Зябликово (2,44), Ломоносовский (2,37), Зюзино (2,2), Люблино (2,07), Марьино (2,04). При этом Зябликово остается абсолютным лидером рейтинга уже вторую неделю, значение индекса вовлеченности в этом районе практически не изменилось", - сказал представитель центра.

При этом наибольший прирост отмечен в районах Ломоносовский (с 1,23 до 2,37), Капотня (с 1,07 до 1,8), Марьино (с 1,38 до 2,04), Головинский (с 0,97 до 1,4) и Чертаново Южное (с 1,28 до 1,71). А значительное сокращение индекса вовлеченности в период с 28 апреля по 4 мая наблюдалось в районах Раменки (с 1,99 до 1,07), Филевский Парк (с 2,15 до 1,24), Дорогомилово (с 2,08 до 1,2), Южное Медведково (с 2,15 до 1,28), Северное Измайлово (с 1,97 до 1,13).

Всего же индекс снизился в 83 районах, а средний размер сокращения увеличился вдвое (с 0,19 до 0,38). "После значительного роста неделей ранее мы отмечаем отрицательную динамику показателя: среднее значение индекса после кратковременного роста снова сократилось с 1,58 до 1,38. Это говорит о снижении активности пользователей, высказывающихся на тему коронавируса", - уточнил собеседник агентства.

Общая же тенденция распределения индекса вовлеченности по районам Москвы сохраняется - жители Южного и Юго-Восточного административных округов наиболее активно обсуждают темы коронавирусной инфекции и ее распространения на территории Москвы, отмечают авторы исследования.

Насущные проблемы

Аналитики также обратили внимание на вопросы, волнующие жителей отдельных районов, которые они обсуждают в локальных блогах. Так, в лидирующем по индексу вовлеченности районе Зябликово говорили о необходимости отключить отопление, поскольку горожанам трудно находиться в отапливаемых квартирах при высокой температуре воздуха на улице. И такие посты встречались практически во всех районных блогах.

"Еще одной проблемой, которая также обсуждалась в районе и довольно часто встречалась и в других районах, стала проблема стрижки - особенно негативно на невозможность подстричься реагируют мужчины среднего возраста", - добавил представитель Центра.

Актуальной темой стали и действующие меры поддержки, а также эффективность отдельных лекарственных препаратов, масок и антисептиков для профилактики коронавируса.

Опасения за будущее

Руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков пояснил ТАСС, что жители столицы действительно все больше поднимают вопросы быта, обсуждая тему пандемии. Среди наиболее популярных тем он назвал продление ограничительных мер, дискуссии на тему выхода на плато и бытовые проблемы - отключение отопления, ремонт у соседей и другие.

"Изменение тем нашло отражение и в портрете пользователя. Так, о коронавирусе стали писать больше молодых людей - доля москвичей младше 24 лет выросла с 11 до 18%. С 43 до 48% увеличилось количество мужчин, обсуждающих новые аспекты самоизоляции. Растет интерес к экономическим последствиям коронавируса", - сказал он.

Капков добавил, что у горожан сохраняется повышенная внутренняя ответственность за соблюдение ограничительных и профилактических мер. "Стабилизировалось на высоком уровне количество людей, которые соблюдают социальную дистанцию (90%), знают меры против заражения коронавирусом (82%). Снизилась социальная активность жителей города - 87% ограничили общение со знакомыми и друзьями", - подытожил он.