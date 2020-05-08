В Белгородской области откроют торговые центры и парки с 12 мая

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Торговые центры для продажи непродовольственных товаров, летние площадки заведений общепита, парки откроют в Белгородской области с 12 мая. Также в регионе разрешат занятия физкультурой на открытом воздухе, сообщила в пятницу журналистам в ходе брифинга замгубернатора региона Ольга Павлова.

Первые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса в Белгородской области заработали с 3 апреля. Последним распоряжением до 11 мая в регионе приостанавливали работу торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе (за исключением дистанционной торговли), микрофинансовых организаций, ломбардов, большинства предприятий сферы услуг, запретили проведение массовых мероприятий. Жителям региона рекомендовали придерживаться самоизоляции, соблюдать которую в течение 14 дней обязаны все приезжающие в регион.

"Планируются к открытию [с 12 мая] торговые, торгово-развлекательные центры в части магазинов непродовольственных товаров при условии соблюдения всех санитарных норм. Как и раньше, деятельность организаций общественного питания приостановлена, за исключением дистанционной торговли и работы сезонных летних кафе при стационарных объектах организаций общественного питания", - сказала Павлова, отметив, что торговые центры будут работать только в будние дни.

Кроме того, по словам замгубернатора региона, с 12 мая в Белгородской области разрешат посещение парков, рекреационных зон, зоопарков, занятия спортом на открытом воздухе. При этом режим повышенной готовности в регионе продолжает действовать, также не отменялись запреты на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, детских игровых комнат, кинотеатров, кальянных, микрофинансовых организаций, соляриев, косметических салонов.

К 8 мая в Белгородской области выявили 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время 118 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.