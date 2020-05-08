Жителям Пермского края разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе с 12 мая

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение смягчить режим самоизоляции, введеный ранее в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 12 мая жителям разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, сообщается на портале регионального правительства.

"Оперштаб утвердил изменения в указ губернатора об ограничительных мерах. Они предусматривают возможность прогулок и занятия спортом в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы. Гулять жители могут по одному либо с совместно проживающими людьми. Решения вступят в силу с 12 мая", - отмечается в сообщении.

При этом гулять и заниматься спортом можно в средствах индивидуальной защиты, соблюдая социальную дистанцию. Отдельно будет обсуждаться вопрос об открытии центральной набережной и эспланады в Перми, которые были временно закрыты для посещения. "Этих изменений очень ждут жители - мне часто задают эти вопросы в социальных сетях. Понятно, что детям нужен свежий воздух, а их мамам - спокойствие. У нас самый бегающий регион, и многие уже сейчас готовятся к соревнованиям, которые пройдут летом и даже осенью", - сказал на заседании регионального оперштаба врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее власти сообщили об открытии с 12 мая салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м с отдельным входом при условии одновременного нахождения в них не более пяти покупателей. Разрешат работать мастерским по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональным центрам "Мои документы".

Махонин поручил главам муниципальных образований Пермского края, а также администрации Перми увеличить количество единиц общественного транспорта, включая электрички, с тем, чтобы избегать большого скопления людей. Необходимо производить регулярную дезинфекцию общественного транспорта, а также совместно с управляющими организациями (УК) и товариществом собственников жилья (ТСЖ) обеспечить регулярную дезинфекцию подъездов жилых домов по всей территории региона.

2 апреля в Пермском крае в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ввели режим обязательной самоизоляции. Жители региона могут выходить из дома только за продуктами, в аптеку или в больницу при острой необходимости, выгуливать домашних животных, при этом находиться на улице можно только в специальных средствах защиты. Была приостановлена деятельность парикмахерских, салонов красоты, торговых и фитнес-центров, непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, автосалонов и прочих мест. По-прежнему запрещено проводить спортивные, культурные, научные, общественные и досуговые мероприятия, за исключением тех, что приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но при условии участия в них не более пяти человек. Такое послабление будет действовать до 11 мая.

О ситуации с коронавирусом

В Пермском крае зарегистрировано 719 случаев заражения коронавирусом, из них 20 человек умерли, 309 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.