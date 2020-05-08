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Пандемия коронавируса нового типа

Курские власти продлили самоизоляцию до 31 мая

Жителям разрешили заниматься спортом на улице

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Курской области продлили режим обязательной самоизоляции для жителей региона до 31 мая, разрешив в определенные промежутки времени занятия физической культурой на улице. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте администрации региона.

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Всеобщий режим самоизоляции ввели в Курской области 30 марта. В связи с ухудшением эпидимиологической обстановки режим продлили до 11 мая. При этом в регионе функционировали только системообразующие предприятия, магазины по продаже продуктов и товаров первой необходимости, аптеки.

"Внести в распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения: по 31 мая 202 года включительно обязать граждан не покидать места проживания (пребывания)", - говорится в документе.

Как отметили в администрации региона, большинство ранее введенных ограничений на работу предприятий, в том числе стоматологических клиник, торгово-развлекательных центров, ночных клубов, заведений общепита, сохранятся до 31 мая. Жители региона также обязаны соблюдать дистанцию и появляться в магазинах, аптеках, при поездках в общественном транспорте в защитных масках. Вместе с тем администрация области допустила занятия спортом на улице с 5:00 до 9:00, а также с 19:00 до 21:00 при соблюдении необходимых санитарных правил и без использования спортивного инвентаря и специальных площадок.

К 8 мая в Курской области зафиксировали 1 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 221 человек выздоровел, шесть пациентов умерли.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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