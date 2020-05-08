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Краснодарский край обратился в Ростуризм с просьбой о поддержке туротрасли

Падение объемов продаж в сфере туризма в регионе достигло почти 100%

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края обратились в Ростуризм с просьбой снизить налог на прибыль, компенсировать расходы на коммунальные платежи и предусмотреть дополнительные субсидии для предприятий санаторно-курортной отрасли региона. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте краевой администрации.

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Отмечается, что из-за ограничения деятельности, падение объемов продаж в сфере туризма на Кубани достигло уровня 95-100%, при этом обязанность по уплате различных обязательных платежей сохраняется. Кроме того, часть малых и средних предприятий не может воспользоваться мерами господдержки. В связи с этим в Ростуризм отправили письмо с предложением конкретных мер дополнительной господдержки санаторно-курортной, гостиничной и туристской отрасли региона.

"Чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики Краснодарского края, поддержать курортную отрасль, по поручению губернатора мы выработали конкретные предложения с учетом потребностей и пожеланий представителей отрасли. Мы предложили временно применять льготные пониженные ставки налога на добавленную стоимость и на прибыль за 2020 год", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Василия Швеца.

Власти края также предложили включить предприятия отрасли в перечень субъектов бизнеса, которым в 2020 году предоставляются субсидии из федерального бюджета. Кроме того, край также просит предусмотреть компенсации коммунальных платежей с 1 апреля и до окончания режима повышенной готовности. "Дополнительные меры поддержки позволят снизить негативное влияние кризисной ситуации на курортную отрасль, обеспечить условия для поддержания текущей деятельности и продолжения стабильной работы после снятия режима ограничений, минимизировать масштабные увольнения работников сферы", - говорится в сообщении.

Краснодарский край - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина из-за коронавируса, ограничения начали действовать с 31 марта. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу, гостиницы и отели региона прекратили размещение туристов. При этом Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.

Теги
РоссияКраснодарский край
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