ТАСС увековечит память сотрудников, прошедших Великую Отечественную войну

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мемориальная доска в память о сотрудниках информационного агентства ТАСС, освещавших события Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, появится осенью этого года на фасаде штаб-квартиры на углу Большой Никитской улицы и Леонтьевского переулка.

"Каждый из дней той жуткой войны корреспонденты ТАСС "с "лейкой" и блокнотом" сражались с врагом, работали в тылу и на передовой, сохраняли для истории нашей страны и всего мира уникальные документальные подтверждения тех событий, а также образы героев, которые с беспримерным мужеством сражались за нашу с вами свободу. Мы, потомки поколения победителей, всегда будем помнить подвиг тассовцев, прошедших Великую Отечественную войну. В память о них в юбилейный год Великой Победы на стенах центрального офиса ТАСС появится памятный барельеф, который мы рассчитываем открыть 1 сентября", - отметил генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов.

Работа над дизайном будущего мемориала длилась несколько месяцев, теперь его предстоит согласовать с властями города. Барельеф украсят сюжеты, основанные на снимках военных фотокорреспондентов ТАСС, среди которых - "Комбат" Макса Альперта и "Знамя Победы над рейхстагом" Евгения Халдея. Авторами проекта выступают скульпторы Денис и Кирилл Бобылевы.

Торжественное открытие памятной доски в связи с действующими ограничениями из-за коронавируса ориентировочно запланировано на 1 сентября - ко дню образования ТАСС и в преддверии юбилея окончания Второй мировой войны.

В годы войны ТАСС ни на минуту не прекращал свою работу. Журналисты агентства первыми передавали сообщения о начале контрнаступлений, первыми увидели ужасы Освенцима, зафиксировали историческое подписание акта о капитуляции фашистской Германии. Десятки корреспондентов и фоторепортеров ТАСС прошли Великую Отечественную войну вместе с советскими войсками. В фотохронике ТАСС работали такие известные репортеры, как Евгений Халдей, Макс Альперт, Григорий Липскеров, Марк Редькин, Леонид Великжанин, Сергей Лоскутов, Наум Грановский, Эммануил Евзерихин, Николай Ситников. Многие их работы стали документальными свидетельствами преступлений фашизма и использовались в качестве доказательств на Нюрнбергском трибунале. Имена тассовцев, фиксировавших события войны, навечно вписаны в историю отечественной журналистики.