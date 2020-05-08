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Пандемия коронавируса нового типа

С 12 мая в здание Верховного суда можно пройти только в маске и перчатках

Ранее источник в судебной системе сообщил, что суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Руководство Верховного суда России запретило посетителям с 12 мая приходить в здание суда без перчаток и маски в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это следует из текста приказа заместителя председателя ВС РФ Павла Серкова, с которым ознакомился ТАСС.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 12 мая 2020 года посетителям, в том числе участникам судопроизводства, при нахождении в зданиях ВС РФ необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки)", - сказано в документе. Те, кто не выполнит данные требования, в здание Верховного суда допущены не будут.

Ранее источник в судебной системе сообщил ТАСС, что российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. При работе судов должны соблюдаться требования главного санитарного врача РФ и условия режима повышенной готовности в соответствующем субъекте РФ, в том числе правила социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В Московском областном суде также сообщили ТАСС, что с 12 мая планируется возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях. Кроме того, Мособлсудом с 13 мая планируется возобновление слушаний гражданских и административных дел. Мосгорсуд и суды общей юрисдикции города Москвы продолжат работу в ограниченном режиме до 31 мая, доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, по-прежнему будет ограничен. Вход в здания судов участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

В свою очередь начальник отдела по связям со СМИ судебного департамента Вадим Зиятдинов пояснил ТАСС, что порядок работы судов должен определяться председателями судов, исходя из санитарно-эпидемиологических требований, введенных в каждом из регионов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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