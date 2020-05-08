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В ГИБДД опровергли сообщения о введении обязательного использования видеорегистраторов

Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, указали в Госавтоинспекции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Обязательное использование видеорегистраторов для российских водителей вводиться не будет. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"В последние дни в сети Интернет распространялась информация о том, что наличие видеорегистраторов в салоне автомобилей станет обязательным, а за их отсутствие будет предусмотрена административная ответственность. Автор публикации, ссылаясь на заявление руководства Госавтоинспекции, утверждает о скором введении в стране режима обязательного наличия видеорегистрирующей аппаратуры в каждом транспортном средстве и даже называет сумму штрафа, которому якобы будут подвергаться автовладельцы в случае отсутствия у них видеорегистратора", - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД подчеркнули, что данная публикация содержала скрытую рекламу виртуальной торговой точки и автомобильных видеорегистраторов. В тексте была ссылка на конкретный интернет-магазин.

"Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в материале информация не соответствует действительности, требования обязательного использования видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и это не планируется. Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не подпадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий", - подчеркнули в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным вбросам и не поддаваться на провокации представителей блогосферы. "В настоящее время материал, содержащий недостоверные сведения, по требованию Госавтоинспекции удален из контента интернет-портала, где он был опубликован. Также Госавтоинспекция убедительно рекомендует представителям СМИ и блогосферы проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допуская распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение читательскую аудиторию", - заключили в ГИБДД.

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