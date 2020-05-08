В Москве не обжаловали ни одного из 35 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ошибка при оформлении штрафа за нарушение обязательной самоизоляции в Москве маловероятна, заявил ТАСС в пятницу начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, до сих пор ни один из 35 тыс. уже выписанных штрафов не был обжалован.

"За период распространения в Москве COVID-19 с помощью технических средств - камер фотовидеофиксации и приложения "Социальный мониторинг" - на нарушителей режима самоизоляции наложено 35 тыс. штрафов. Это жители столицы, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, больные ОРВИ, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они ранее подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих. Ни один из этих штрафов обжалован не был, и ошибка при оформлении такого штрафа маловероятна", - сказал Данчиков.

"Порядок использования приложения предполагает обязательную авторизацию, а также регулярное подтверждение факта нахождения дома на протяжении всего периода лечения. В этой связи, утверждение пациента, что он находился дома - не является гарантией того, что штраф не придет, поскольку факт соблюдения режима самоизоляции (изоляции) не подтверждается в связи с тем, что им могли быть не выполнены следующие обязательные условия использования приложения: не выполнена первоначальная регистрация в приложении "Социальный мониторинг"; не реагирует на запросы приложения (сделать селфи) в течение более чем часа после получения уведомления; вышел за пределы жилого помещения более чем на 50 м", - заключил Данчиков.

Он уточнил, что все постановления об административном правонарушении выносятся на основании официального письма о выявлении нарушений, зафиксированных департаментом информационных технологий Москвы при применении программного обеспечения "Социальный мониторинг".

"Если гражданин считает, что штраф пришел по ошибке или в следствии сбоя в работе приложения "Социальный мониторинг", он может воспользоваться существующим механизмом обжалования. Для этого нужно дождаться поступления официального заказного письма с постановлением о совершении административного нарушения, в котором будут подробно изложены обстоятельства нарушения. В случае несогласия с этими обстоятельствами, жалобу на постановление в письменной форме либо в форме электронного документа можно направить в течение десяти суток со дня его получения в контролирующий орган выставивший штраф или в районный суд по месту жительства", - сказал начальник Главконтроля.

О приложении

Ранее сообщалось, что московские пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Ранее пациентам для этого бесплатно предоставляли смартфон с предустановленным приложением. Одноименное мобильное приложение уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store. При создании новой версии были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой сборке "Социального мониторинга", появившейся в начале апреля.

Кроме того, граждане, у которых не обнаружена коронавирусная инфекция, не смогут авторизоваться в приложении и получить доступ к функционалу. Так, при авторизации пользователь должен подтвердить номер телефона. Для этого необходимо ввести код, который приходит в СМС-сообщении. После этого система проверяет, есть ли человек с таким номером телефона в реестре пациентов с подтвержденным диагнозом. Если информация подтверждается, пользователю открывается доступ ко всем функциям приложения.

Для дальнейшей регистрации пациент должен сделать фотографию на фронтальную камеру. После этого приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет в случайное время направлять пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

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