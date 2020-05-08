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Пандемия коронавируса нового типа

Четверо реаниматологов в Кабардино-Балкарии заразились коронавирусом

Состояние медицинских работников оценивается как средней степени тяжести

НАЛЬЧИК, 8 мая. /ТАСС/. Четверо реаниматологов, работающих в госпитале особо опасных инфекций Кабардино-Балкарии (КБР), заразились коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения региона Рустам Калибатов на странице ведомства в Instagram.

"В госпитале особо опасных инфекций №1 подтвердились результаты тестов на коронавирус у двоих реаниматологов, есть клинические признаки заболевания еще у двоих, положительный результат и у троих сотрудников среднего звена. Заражение произошло в "красной зоне", в ходе оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - рассказал Калибатов.

Он пояснил, что врачи проходят лечение, их состояние оценивается как средней тяжести. На самоизоляцию под медицинское наблюдение отправлены 16 сотрудников госпиталя, имевших с ними контакт. Медицинскую помощь пациентам госпиталя оказывают резервные бригады.

"Никто не застрахован от заражения новой коронавирусной инфекцией, в первую очередь это касается медицинских работников. На сегодняшний день их количество [в регионе] составляет около 50 работников разных категорий и разных медицинских организаций. До сих пор нам удавалось предотвращать образование крупных очагов в медицинских организациях и своевременно закрывать те очаги, которые формировались, но мы понимаем, что с увеличением количества инфицированных все тяжелее и тяжелее будет предотвращать формирование очагов в медорганизациях", - добавил министр.

С начала распространения коронавирусной инфекции на территории республики случаи заражения медработников зафиксированы в 12 медорганизациях, положительный результат установлен у 10 врачей различных специальностей, 26 сотрудников среднего персонала и 14 младшего, в самоизоляции под наблюдением находятся 211 сотрудников, уточнил министр. Работу тех, кто находится в самоизоляции, выполняют сотрудники резерва. Ранее Калибатов сообщал ТАСС, что в регионе лечением, помощью и сопровождением заразившихся коронавирусной инфекцией занимаются более 3 тыс. человек.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 8 мая зарегистрировано 1 089 случаев заражения коронавирусом, в том числе 81 человек заразился за последние сутки, выздоровевших - 169, умерли три человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 782 человека, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние 11 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе проведено 20 231 обследование путем тестирования.

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РоссияКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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