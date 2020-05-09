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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В России отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса вместо традиционного парада на Красной площади планируется проведение авиационной части. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

Президент России Владимир Путин выступит с обращением и возложит цветы к Вечному огню.

В связи со сложившейся ситуацией многие мероприятия, в том числе акция "Бессмертный полк" проходят онлайн.

Завершится юбилейная программа праздничным салютом. 

 

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75-летие Победы
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