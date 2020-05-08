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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее учебный год для большинства школьников завершится в последних числах мая

Девятиклассники и выпускники школ региона будут обучаться до 5-6 июня

МАЙКОП, 8 мая. /ТАСС/. Учебный год для учащихся 1-8 и 10-х классов школ Адыгеи завершится 29-30 мая, сообщил ТАСС в пятницу министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

"Принято решение, что учащиеся с 1-го по 8-й класс, а также десятиклассники завершат учебный год 29 и 30 мая, в зависимости от того, пятидневка в учебном заведении или шестидневка", - сказал он.

Министр уточнил, что учебный год для девятиклассников и выпускников школ региона будет продлен до 5-6 июня.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации Минпросвещения подготовило рекомендации по завершению общеобразовательной программы текущего учебного года в школах, однако окончательное решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения. В частности, для 1-8 классов рекомендовано завершить обучение до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели.

По данным оперштаба Адыгеи, в республике на лечении с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом находятся 154 человека. С начала пандемии общее количество выздоровевших в регионе составило 99 человек, умерли семь человек.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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