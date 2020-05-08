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Пандемия коронавируса нового типа

Пятничные молитвы прошли в мечетях Сирии впервые с 15 марта

Молящихся обязали носить защитные маски и не нарушать правила социальной дистанции

ТАСС, 8 мая. Пятничные намазы прошли в сирийских мечетях впервые с середины марта. Как сообщило в пятницу сирийское агентство SANA, коллективные молитвы состоялись с соблюдением верующими мер предосторожности в условиях пандемии.

Как отмечает агентство, молящихся обязали носить защитные маски и не нарушать правила социальной дистанции. При входе в мечети у верующих измеряется температура. Те, у кого признаки заболеваний, не допускаются к молитве. Пятничная проповедь сокращена до 10 мин. Мечети подвергаются дезинфекции. Места, отведенные для молитвы женщинам, а также зоны для совершения омовений пока останутся закрытыми.

Запрет на проведение коллективных молитв в мечетях вступил в силу в Сирии 15 марта. В минувший понедельник власти страны сообщили о возобновлении с 8 мая пятничных намазов. Запрет на проведение массовых молитв в другие дни остается в силе.

С конца апреля в Сирии смягчаются карантинные меры. Открылись парикмахерские, мелкие промышленные предприятия и мастерские, с 31 мая возобновится учеба в вузах, с 10 мая начинает постепенно восстанавливаться движение общественного транспорта во всех провинциях. Вместе с тем, согласно распоряжению главы государства Башара Асада, в рамках профилактики коронавируса выборы депутатов Народного совета, назначенные на 20 мая, перенесены на 19 июля.

По последним данным Минздрава, в Сирии зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли, 27 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 3,7 млн человек, более 260 тыс. умерли.

Теги
СирияПандемия коронавируса нового типа
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