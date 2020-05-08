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Суд обязал Минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка лекарством за 47,4 млн рублей

Ранее ребенку не выдали рецепт на получение препарата

ТАСС, 8 мая. Семеновский районный суд Нижегородской области обязал Минздрав региона обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом, стоимость годового использования которого составляет 47,4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции региона.

"Решением Семеновского районного суда Нижегородской области заявленные исковые требования были удовлетворены в полном объеме", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова, по решению консилиума врачей, ребенку со спинальной мышечной атрофией разрешили препарат "Спинраза" ("Нусинерсен"), стоимость разовой дозы которого составляет 7,9 млн рублей, а годовой курс - 47,4 млн рублей.

"Несмотря на определение врачебной комиссией жизненных показаний для приема препарата, рецепт медицинской организацией выдан не был, ответчики не предприняли мер к обеспечению ребенка-инвалида лекарственным препаратом", - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияНижегородская область
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