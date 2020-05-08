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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму умер второй пациент с коронавирусом

Речь идет о женщине 1925 года рождения, которая имела хронические заболевания

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Женщина 1925 года рождения, имевшая хронические заболевания, стала вторым пациентом с подтвержденным коронавирусом, умершим в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

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Глава Крыма Сергей Аксенов 25 апреля сообщал, что 95-летняя женщина стала первым пациентом, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких в Крыму. Она проходила лечение в Алуштинской городской больнице. После подтверждения коронавируса терапевтическое отделение этого медучреждения перевели в режим обсерватора.

"Да, скончалась", - сказал собеседник агентства.

В Крыму по состоянию на 8 мая зарегистрировано 177 случаев заражения. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 925 человек: дома - 946 человек, в стационарах -154, изолированы в обсерваторы - 809. Выздоровели 44, двое умерли.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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