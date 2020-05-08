В Нижегородской области реконструируют события войны в фотопроекте

ТАСС, 8 мая. Проект "Горьковчане. Приближая Победу", который представляет собой фотореконструкцию событий Великой Отечественной войны, стартовал в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения "Единой России".

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Нижегородской области получат возможность увидеть своими глазами воссозданную историю военных лет, узнать о вкладе горьковчан в дело Победы, познакомиться с воспоминаниями ветеранов. Все это станет возможным благодаря визуализации событий военного времени в проекте "Горьковчане. Приближая Победу", - отмечается в сообщении.

Основой для фотосюжетов стали архивные материалы, исторические очерки, воспоминания. В качестве актеров выступят простые нижегородцы, в том числе потомки участников событий Великой Отечественной войны.

По словам автора проекта, депутата Госдумы Дениса Москвина, проект позволит увидеть то, как жил город и регион во время войны. "Мы привлекли историков, ветеранов, участников войны и их родственников, профессиональных актеров и фотографов, чтобы погружение в историю было максимально реалистичным", - приводятся в сообщении слова Москвина.

В рамках проекта пройдет выставка фотографий, отметили в пресс-службе. "Позже проект будет презентован в Государственной думе", - говорится в сообщении.

Во время войны город Горький (прежнее название Нижнего Новгорода) был важным центром оборонной промышленности. Отсюда на фронт было отправлено около 40 тыс. танков, самоходок и бронемашин. В городе была произведена почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок.