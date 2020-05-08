Колонна "Бессмертного полка" на машинах и мотоциклах проехала по улицам Хайфы в Израиле

ХАЙФА /Израиль/, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Колонна "Бессмертного полка" из нескольких десятков автомобилей и мотоциклов с символикой Победы и флагами Красной армии, Израиля, России, Белоруссии, Казахстана и Украины проехала в пятницу по улицам города Хайфа на севере Израиля, делая остановки у домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с 75-летием разгрома нацистской Германии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В этом году празднование Дня Победы в Израиле проходит в особом режиме из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. Отменено традиционное шествие ветеранов в Иерусалиме, акции "Бессмертного полка" проходят в новом формате: колонны автомобилей и мотоциклов с фотографиями героев войны и флагами Победы проезжают по улицам и делают остановки у домов, где проживают ветераны, чтобы поздравить их, сохраняя предписанную дистанцию. Первые две такие акции состоялись 7 мая в Нетании и Ашкелоне, 8 мая автоколонны "Бессмертного полка" прошли по улицам Хайфы, Бат-Яма и Реховота. Кроме этого, участники акции в Израиле активно публикуют фотографии фронтовиков из семейных альбомов в соцсетях, а также выставляют их в окнах своих домов.

В предыдущие годы в акциях "Бессмертного полка" в Хайфе принимали участие тысячи человек, и с каждым разом их становилось все больше. Первое шествие ветеранов в этом городе на севере еврейского государства прошло в мае 2004 года, а уже на следующий год для парада по случаю 60-летия Победы перекрывали на 40 минут центральную улицу. Хотя в этом году многотысячные акции запрещены, "Бессмертный полк" продолжается, но в новом формате.

"В честь Дня Победы мы проезжаем на мотоциклах с флагами по набережной и улицам Хайфы, делаем остановки, отдавая дань памяти нашим дедам, которые завоевали победу для нас и для всего мира", - рассказал корреспонденту ТАСС участник мотопробега "Бессмертного полка" Игорь. По его словам, в акции в Хайфе принимают участие 12 мотоциклистов из местного мотоклуба. Кроме этого, к пробегу присоединились десятки машин. Среди них - автомобили посольств России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Во время остановки автоколонны у дома в Хайфе, где проживают несколько ветеранов Великой Отечественной войны, был проведен небольшой митинг при соблюдении всех мер по предотвращению распространения коронавируса. Перед собравшимися выступил глава генерального консульства РФ в Израиле Игорь Попов. "В канун 75-й годовщины Победы мы чествуем вас, ваш подвиг, который вы совершили в годы войны. Эта Победа имеет огромное значение для наших народов", - сказал он, обращаясь к ветеранам. После этого местный ансамбль исполнил песни военных лет, а колонна "Бессмертного полка" двинулась далее к следующей точке своего маршрута. Все участники импровизированного митинга были в масках и соблюдали предписания властей еврейского государства в отношении социальной дистанции.

Празднование Дня Победы в Израиле

Мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Израиле, начались 7 мая с церемонии возложения венков к мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией в центре города Нетания, расположенного к северу от Тель-Авива. Сразу после этого по улицам приморского города прошла колонна из нескольких десятков мотоциклов и автомобилей "Бессмертного полка". 9 мая церемония возложения венков состоится в Иерусалиме у монумента "Свеча памяти", посвященного героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Этот монумент открыли 23 января 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

26 июля 2017 года Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон "Празднование Дня Победы над нацистской Германией". В соответствии с этим документом День Победы отмечается в Израиле 9 мая официально и на государственном уровне.

В армиях союзников воевали 1,5 млн евреев, из них треть - в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР. 206 тысяч евреев погибли в боях, около 150 стали Героями Советского Союза.