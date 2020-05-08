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Брянские власти продлили режим самоизоляции до 31 мая

При этом с 12 мая работу смогут возобновить прачечные, ломбарды, организации по ремонту одежды, обуви и электроники

ТАСС, 8 мая. Правительство Брянской области до 31 мая подлило обязательную самоизоляцию для жителей региона, а также запрет на проведение массовых мероприятий, работу культурно-досуговых, развлекательных учреждений, ресторанов и косметических салонов. С 12 мая работу смогут возобновить прачечные, ломбарды, организации по ремонту одежды, обуви и электроники, отмечается в постановлениях, опубликованных на сайте правительства региона.

"Обязать граждан по 31 мая 2020 года, проживающих и (или) прибывших на территорию Брянской области, не покидать места проживания (пребывания)", - говорится в документе. При этом жители региона в предусмотренных случаях выхода из дома до 31 мая обязаны находится в общественных местах в защитных масках.

Вторым постановлением правительство региона расширило перечень организаций, которые смогут возобновить работу уже с 12 мая. Среди предприятий - парикмахерские, прачечные, микрофинансовые организации, ломбарды, компании по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, предприятия обрабатывающего производства, кадастровые инженеры и организации, осуществляющие кадастровую деятельность, арбитражные управляющие. При этом до 31 мая в регионе будут закрыты развлекательные учреждения, косметические салоны, стоматологические клиники, заведения общепита.

Теги
РоссияБрянская областьПандемия коронавируса нового типа
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