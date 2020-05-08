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75-летие Победы

Захарова приветствовала статью главы МИД ФРГ об ответственности Германии за войну

В статье сказано, что только "Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и Холокост"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг в своей статье, опубликованной в издании Der Spiegel, подвели черту под попытками ряда западных стран исказить итоги Второй мировой войны. Об этом заявила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга российский дипломат процитировала выдержку из данной статьи, приуроченной к 75-летию Победы: "Только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Те, кто сеет сомнения по этому поводу и навязывает другим народам роль преступника, совершают несправедливость по отношению к жертвам этой войны".

"Честно говоря, это, наверное, лучше всяческих дополнительных определений, объяснений и комментариев, - отметила Захарова. - Эти слова подводят черту под любыми усилиями разъяснить западным партнерам, многие из которых даже в такие дни не перестают предпринимать попытки исказить историю и, поставив по главу угла исключительно политические цели, предъявляют нашей стране чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии".

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМаас, Хайко75-летие Победы
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