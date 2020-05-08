Второй самолет с российскими военными специалистами вылетел из Италии в Россию

ВЕРОНА, 8 мая. /ТАСС/. Второй самолет Ил-76 с российскими военными специалистами, оказавшими помощь Италии в борьбе с коронавирусом, вылетел в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С аэродрома Виллафранка в Вероне в Российскую Федерацию вылетел второй самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике", - сообщили в военном ведомстве.

Два самолета доставят в Россию из Италии 20 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

О предстоящем выводе российских подразделений из Италии министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил 6 мая. Тогда же он поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову организовать торжественную встречу сводных отрядов и представить предложения по поощрению отличившихся военнослужащих.