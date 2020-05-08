МИД России начал публикацию документов по важнейшим событиям Второй мировой войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. МИД РФ приступил к публикации на своем сайте серии подборок архивных документов, приуроченных к 75-летию Победы и проливающих свет на важнейшие события Второй мировой войны. Об этом сообщила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Открывают серию материалы о Ялтинской конференции и дипломатических аспектах освобождения Красной армией Центральной и Восточной Европы, - сказала она. - В ближайших планах - размещение материалов об окончании войны в Европе, Потсдамской конференции, о создании ООН и вкладе СССР в разгром японского милитаризма".

"Материалы из наших архивных фондов раскрывают советскую внешнюю политику и дипломатию в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - отметила дипломат.

Официальный представитель дипведомства обратила также внимание на непреходящую ценность, которую имеет интернет-проект "СССР и союзники. Документы архива МИД РФ о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции". "Этот проект предоставляет открытый доступ к 4 тыс. архивных дел общим объемом свыше 370 тыс. страниц уникальных документов, - продолжила она. - Уже сегодня этот ресурс становится частью президентского документального проекта по истории Второй мировой войны".

"По распоряжению президента РФ сейчас разворачивается рассчитанный не на один год беспрецедентный масштабный проект по созданию единой коллекции информационных ресурсов о Второй мировой войне, который не имеет международных аналогов", - подчеркнула Захарова.