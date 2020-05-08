В России обеспокоены попытками стран Прибалтики обелить фашизм

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главы Литвы, Латвии и Эстонии, высказывшиеся по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе, сделали таким образом очередной шаг в попытке обелить фашизм. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Российского исторического общества (РИО) Сергея Нарышкина и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе сделали совместное заявление. В частности, по мнению глав этих государств, завершение боевых действий не стало "символом победы для многих стран Центральной и Восточной Европы", поскольку "один тоталитарный режим сменился другим", а окончанием Второй мировой войны для Прибалтики "можно считать вывод российских войск после восстановления независимости в 1990-1991 годах". Кроме того, в заявлении осуждается пакт Молотова-Риббентропа.

"Совместное заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии, подготовленное к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе, апеллирует к ценностям "западной демократии", являясь по существу актом исторического ревизионизма с националистических позиций. Внимательно ознакомившись с документом, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество отмечают целый ряд исторических искажений и умолчаний, которые в нем содержатся", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что, говоря о "сговоре" Гитлера и Сталина, главы прибалтийских стран забывают, что действия местных добровольцев СС были осуждены Нюрнбергским трибуналом. "Образ безвольных "наций-жертв" позволяет закрыть глаза на действия прибалтийских добровольцев СС, чьи злодеяния получили однозначную оценку Нюрнбергского трибунала. Прикрыть постыдные акты сотрудничества с фашизмом национально-освободительной борьбой невозможно. Сближение с Гитлером было осознанным политическим курсом прибалтийских автократий", - отметили председатели РИО и РВИО.

Историческая правда

Комментируя заявление о том, что Советский Союз якобы оккупировал Прибалтику, Нарышкин и Мединский призвали глав трех государств вспомнить собственную историю. "Вхождение в состав СССР, произошедшее не по итогам Второй мировой войны, как заявляют президенты трех прибалтийских стран, а в 1940 году, на основании референдумов, позволило народам Латвии, Литвы и Эстонии вступить в борьбу под знаменами лидера антигитлеровской коалиции. Международное признание вхождения Прибалтийских республик в состав СССР произошло на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а затем подтверждено в 1975 году - по итогам Хельсинкского совещания. Впору гордиться, а не замалчивать тот факт, что в различных частях Красной армии сражались десятки тысяч граждан Латвии, Литвы и Эстонии", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что "Латвия и Эстония стали плацдармами нацистской Германии, подписав соответствующие документы еще в 1939 году, а в феврале 1940 года директор департамента госбезопасности Литвы Повилайтис также посетил Берлин, где по поручению своего правительства зондировал вопрос о германском протекторате".

Главы РИО и РВИО также напомнили, что в боях за освобождение Прибалтики отдали свои жизни десятки тысяч красноармейцев. "В боях за освобождение Прибалтики отдали свои жизни более 60 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Их жертва послужила фундаментом последующего возрождения латвийской, литовской и эстонской государственности. Невозможно согласиться с тем, что "на смену одному тоталитарному режиму пришел другой". Глубоко безграмотно приравнивать советский строй, пусть и не лишенный собственных недостатков, к бесчеловечному нацистскому режиму, отвергающему элементарные ценности равенства, просвещения и развития. Продвижение подобных взглядов - уже не первый шаг прибалтийских элит к "обелению" фашизма как идеи и политической практики", - подчеркивается в заявлении.

Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество также призвали бороться с любыми проявлениями исторического ревизионизма и "ориентироваться на мнение профессиональных историков и подлинные документы, а не на умозрительные идеологические конструкции".