Посольство РФ в Португалии представило онлайн-выставку ко Дню Победы на основе фото ТАСС

МАДРИД, 8 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Португалии в преддверии Дня Победы представило онлайн-выставку, которая была подготовлена на основе фотоматериалов информационного агентства ТАСС. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Выставка получила название "Живые образы Победы". Снимки размещены на официальном сайте посольства. Онлайн-экспозиция насчитывает свыше 40 архивных фотографий ТАСС, сделанных в период с 1941 по 1945 год.

Как уточнили в посольстве, в преддверии Дня Победы "проживающий в Португалии ветеран-блокадник Виталий Васильевич Серебряков был награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945", учрежденной указом президента РФ". Ветерану было передано поздравительное послание от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который "отметил огромный вклад в общую победу защитников и жителей северной столицы России, благодаря стойкости, героизму и самоотверженности которых удалось сохранить страну и любимый город для будущих поколений", добавили в диппредставительстве.

"Несмотря на пережитые суровые тяготы войны и страшные испытания блокады Ленинграда, Серебряков, посвятивший свою жизнь преданному служению родине, и по сей день сохраняет бодрость духа и положительный настрой", - подчеркнули в посольстве. Там уточнили, что посол России в Португалии Михаил Камынин поздравил соотечественников с наступающим праздником, его обращение размещено на сайте диппредставительства.

Кроме того, ассоциации соотечественников при поддержке ряда португальских общественных организаций подготовили объемную программу онлайн-мероприятий в честь юбилея Победы, включая лекции, веб-конференции, детские конкурсы.