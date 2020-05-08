В Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по СМС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве посредством СМС-сообщений ограничат 12 мая. Об этом сообщил в пятницу руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Новинки, которые появятся с 12 числа. Первое - с 12 числа мы закрываем возможность подачи через канал СМС. Сейчас достаточно эффективно, и уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда. Плюс остается телефонный кол-центр - это уже для тех у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в интернет", - сказал Лысенко в эфире телеканала "Москва-24".

Министр городского правительства уточнил, что с 12 мая цифровой пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее в пресс-службе департамента сообщили ТАСС, что пропуска для рабочих поездок по Москве будут продлены до 31 мая, обновление срока действия пропусков произойдет автоматически и не позднее 11 мая. Если рабочий пропуск, оформленный до 30 апреля, не был продлен до 4 мая, срок его действия истек, и в этом случае для поездок по городу необходимо оформить новый пропуск.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.