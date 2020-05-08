Джейн Биркин, Аль Бано и Сурганова присоединились к акции "Музыка мира"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более сотни музыкантов из разных стран, общественные и политические деятели, ветераны, спортсмены, врачи и телеведущие приняли участие в международном проекте "Музыка мира" к 75-летию Победы. Трансляция мультимедийной акции из Зала Славы в Музее Победы на Поклонной горе состоялась 8 мая на сайте организатора - фонда культурных и образовательных программ "Открытое море".

Изначально проект был запланирован как серия концертов в разных странах, но из-за пандемии коронавируса было принято решение провести его онлайн.

"Искусство, не знающее ни территориальных границ, ни национальных рамок, обладает воистину великой объединяющей силой. Пандемия коронавируса, которая превратилась в глобальный вызов всему человечеству, не только испытание, но и шанс для проявления солидарности и время для сотрудничества наций, - подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. - Во время Великой Отечественной войны музыка придавала силы, звала в бой, вселяла надежду в сердца людей и в тылу, и на фронте. Проникнутая высоким патриотическим духом, она до сих пор занимает особое место в наших сердцах".

Призыв к объединению поддержали представители Российского Красного Креста, российские, индийские и израильские врачи, оперный режиссер Ханс-Йоахим Фрай, певцы Лука Минелли, Анна Шафажинская, Ин-Грид, Светлана Сурганова, Эмин Агаларов, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин, актеры Валентин Смирнитский, Дмитрий Певцов, Елизавета Боярская, Антон Макарский, Ксения Алферова, франко-британская звезда Джейн Биркин, телеведущие Екатерина Андреева и Эрнест Мацкявичюс, футболист Евгений Ловчев, баскетболист Владимир Ткаченко и многие другие. Их обращения были связаны рассказом ведущего акции Артема Ткаченко о военных годах, трудностях, которые переживал народ на фронте, в блокаде и в тылу.

"Всему русскому народу шлю эти ноты Победы. Потому что это было впечатляющее сражение с нацизмом и фашизмом, а сражаться во имя свободы стоит всегда, ибо это самое важное для каждого человека", - обратился итальянский певец Аль Бано.

Пророчество Победы

Кульминацией акции стало исполнение первой части Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича виртуально собранным оркестром Baltic Sea Philharmonic под руководством маэстро Кристьяна Ярви. Более сотни музыкантов из России, стран Балтийского региона, Восточной и Западной Европы, находясь в своей стране, у себя дома в самоизоляции, подготовили аудио- и видеозаписи, которые затем были смонтированы в единое выступление.

Сын Дмитрия Шостаковича, дирижер Максим Шостакович подчеркнул пророческий смысл симфонии отца. "Он поистине страшно изобразил войну, страшно изобразил страдания. Но что совершенно непостижимо уму - это предсказание Великой Победы в финале. Как можно было на фоне всего того ужаса, когда враг стоял у Москвы, чувствовать победу? Это великое пророчество Победы", - отметил он.

"Бытует мнение, что, когда говорят пушки, музы молчат. История Великой Отечественной войны, история Второй мировой войны доказывает, что это совершенно не так. Великое искусство создавали деятели советской культуры в эти военные годы, и голос искусства, голос муз перекрывал грохот пушек. Достаточно назвать имена Дмитрия Шостаковича, Сергея Эйзенштейна, вспомнить песенную классику военных лет, чтобы убедиться в этом", - заметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.