На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор. Об этом сообщил ТАСС атаман Геленджикского районного казачьего общества войсковой старшина Константин Зырянов.

В четверг в социальных сетях региона появилось видео, на котором отряд самоконтроля, следящий за соблюдением норм карантина в Геленджике, обратился к актрисе Анне Банщиковой. В регионе введен режим обязательного ношения масок, а также запрещены любые прогулки. На кадрах видеозаписи видно, что актриса в момент инцидента сидела на лавочке на набережной, а ее дочь гуляла рядом. На видеозаписи слышно, как казак-дружинник, входящий в состав отряда самоконтроля, неуважительно обращается к актрисе, а она в свою очередь сделала ему замечание за то, что он ее не узнал. Также она говорит, что казак находится в алкогольном опьянении.

"Анна Борисовна, хочу доложить Вам, что за недостойное поведение с женщиной, за слова порочащие честь казачьего мундира казак-дружинник Анатолий Васильев получил строгий выговор. Также хочу пояснить, что Анатолий Анатольевич был абсолютно трезв, медленная речь - это его манера разговора", - сказал Зырянов.

В пресс-службе курорта ТАСС сообщили, что конфликт удалось решить, с казаком проведена дополнительная беседа, а до сведения актрисы доведены правила нахождения в регионе.

"Приношу извинения за нарушение правил карантина. Была неправа. Ознакомилась с ограничительными мерами, действующими в Краснодарском крае, теперь средства защиты всегда на мне. Извинения казаков за их недостойное поведение приняла, понимаю, что время сейчас нервное", - приводит пресс-служба слова Банщиковой.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил срок действия режима самоизоляции до 12 мая, усилив его обязательным ношением масок. В регионе прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков.